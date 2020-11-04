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Elazığ polisi, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:25 | Son Güncelleme

Elazığ’da "Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe" seferberliği kapsamında başlatılan kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Elazığ ve İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına binlerce fidanı toprakla buluşturup, dua etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesinde “Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe” seferberliği kapsamında Elazığ’da bu sene 223 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Elazığ’da "Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe" seferberliği kapsamında başlatılan kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Elazığ ve İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına binlerce fidanı toprakla buluşturup, dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesinde “Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe” seferberliği kapsamında Elazığ’da bu sene 223 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Elazığ Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kentte her gün 7 bin 700 adet fidan dikimi yapılmaya başlandı. Bugünde Orman Bölge ile İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Harput Mahallesi Göllübağ mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirildi. 24 Ocak tarihinde Elazığ’da ve geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısı başta olmak üzere 7 bin 700 adet fidan toprakla buluşturuldu. Polislerin fidanları toprakla buluşturmasının ardından İl Müftüsü Selami Aydın’da dua ettti.
Farklı tarihlerde Elazığ ve İzmir’deki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidan diktiklerini dile getiren Orman Bölge Müdürü M. Salih Çetiner, “Malumunuz 1-30 Kasım arasında cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 11 Kasım ‘Bugün Fidan Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında valimizin öncülüğünde Elazığ’da her gün fidan dikim etkinlikleri yapılmaktadır. Dün kahraman sağlık çalışanları adına yapılmıştı, bugün de kahraman emniyet çalışanlarımız adına fidan dikim etkinliğimiz oldu. Biz bu etkinliği yaparken 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremde ve İzmir’de hayatını kaybeden vatandaşlarımız adına da fidanların dikimlerini yaptık. İl Müftümüzün de duasıyla bunu gerçekleştirmiş olduk” dedi.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, diğer protokol üyeleri, kurum, kuruluşların müdürleri ile çok sayıda polis katıldı.

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