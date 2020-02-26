Elazığ polisi, depremzede çocukları sinemaya götürdü

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından sürekli sahada görev yapan polis, bu kez 200 çocuğu sinemaya götürdü.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Elazığ’da yaraların sarılması için tüm kurumlarda olduğu gibi İl Emniyet Müdürlüğü’de çalışma yapıyor. Depremin ilk anından itibaren sahada görev yapan polis, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde de çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çocukların depremde yaşadıkları korku ve panik havasını bir an önce üzerilerinden atabilmeleri için çalışan polis, 200 öğrenciyi moral ve motivasyonlarını arttırarak eğitim hayatlarına daha çabuk adapte olabilmelerini sağlayabilmek amacıyla sinemaya götürdü.

Çeşitli ikramların yapıldığı sinemada çocuklar, Rafadan Tayfa Göbekli Tepe filmini izleyerek keyifli vakit geçirdi.

