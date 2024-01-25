Elazığ polisi suçlulara göz açtırmıyor

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 4 parça halinde 136,12 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 574 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

