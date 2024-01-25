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Elazığ polisi suçlulara göz açtırmıyor

İHA İHA
25.01.2024 15:28 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 4 parça halinde 136,12 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 574 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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