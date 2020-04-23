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Elazığ polisinden, 23 Nisan klibi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını özel olarak hazırlanan kliple kutladı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’nın 175.yılı kuruluş yıl dönümü nedeniyle çocuklar tarafından gönderilen videolarla klip hazırlandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını özel olarak hazırlanan kliple kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’nın 175.yılı kuruluş yıl dönümü nedeniyle çocuklar tarafından gönderilen videolarla klip hazırlandı. Çocuklar ve emniyet mensuplarının yer aldığı klipte İl Emniyet Müdürü Celal Sel’de çocukların bayramını kutladı.
Evde kal çağrılarına uyarak, büyüklere güzel bir örnek olan çocuklara teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Celal Sel, “Sizlerin bu özverisi bizleri çok mutlu etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan siz sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım. Sağlıklı mutlu ve başarılarla dolu bir hayat dilerim” dedi.

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İmsak
03:58
Sabah
05:29
Öğle
12:27
İkindi
16:11
Akşam
19:14
Yatsı
20:39

Elazığ Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Ergin Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Makfire Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
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