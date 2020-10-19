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Elazığ protokolü, muhtarlarla bir araya geldi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da il protokolü, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ münasebetiyle muhtarları ziyaret etti.19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle çeşitli il protokolünün katılımıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Elazığ’da il protokolü, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ münasebetiyle muhtarları ziyaret etti.
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle çeşitli il protokolünün katılımıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık, beraberinde Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile birlikte İlk olarak Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül ve derneğin bünyesinde bulunan diğer muhtarlarla bir araya geldi. Daha sonra protokol üyeleri, Muhtarlar Dayanışma ile Köy Muhtarlar Derneklerini ziyaret edip muhtarların gününü kutladı.
Ziyarette protokol üyeleri ile muhtarla karşılıklı istişarede bulundu.

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Fidan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
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