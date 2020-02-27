YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ "Tasarım ve İnovasyon Merkezi" firmaların çözüm merkezi olacak

Elazığ "Tasarım ve İnovasyon Merkezi" firmaların çözüm merkezi olacak

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.02.2020 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye’de tek çatı altında uygulamalı tasarım yetkinlik merkezi ve model fabrika özelliği ile Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan " Tasarım ve İnovasyon Merkezi" model üretimine başladı.Tek çatı altında Türkiye’de ilk defa Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Tasarım ve İnovasyon Merkezi çalışmalara başladı.

Türkiye’de tek çatı altında uygulamalı tasarım yetkinlik merkezi ve model fabrika özelliği ile Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan " Tasarım ve İnovasyon Merkezi" model üretimine başladı.
Tek çatı altında Türkiye’de ilk defa Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Tasarım ve İnovasyon Merkezi çalışmalara başladı. 3,4 ve 5 eksen CNC makinelerinin bulunduğu merkezde, üretici, girişimci ve ilgili kurumlara hizmet vermesi hedeflenen merkezde, hassas makine parçaları imalatı, ölçüm, test, analiz laboratuvarları, tersine mühendislik ve Ar-Ge çözümleri yapıldığı aktarıldı.Merkezi ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım’da incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Valilik öncülüğünde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ve Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte ortak bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım," Tasarım ve İnovasyon Merkezinde 3 eksen, 4 eksen ve 5 eksen CNC makineleri bulunmaktadır. Tesisin kurulmasında ki en büyük amaç sanayicilerin tasarım, Ar-Ge ve inovasyon konusunda ki eksikliklerini tamamlamaktır. Ayrıca burada ki CNC makineleri ile çeşitli üretici, girişimci ve ilgili kurum ve kuruluşlara da hizmet vermek hedeflenmektedir” dedi.
Merkezin kentin endüstriyel üretiminin gelişimine etkin biçimde teknolojik katkı sağlayacak mekanizmalar geliştireceğine dikkat çeken Vali Kaldırım, “Merkezimizde Endüstriyel üretimde ortak kullanıma yönelik, eğitim, mesleki belgelendirme, prototip kalıp tasarım, savunma sanayi hassas makine parçaları imalatı, ölçüm test analiz laboratuvarları, tersine mühendislik ve Ar-Ge çözümleri yapılmaktadır. OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımını destekleyecek bir yapının OSB bünyesinde oluşturulması, OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımını destekleyici olmak amacıyla, uzmanlaşmış yeni arayüz yapılarının uluslararası boyutta kurulacak yenilikçi işbirlikler ile firmaların teknolojik atılım yapması noktasında çözüm merkezi olacaktır”ifadelerini kullandı.
Merkezde bulunan 3D yazıcılar marifetiyle gençlerin tasarımlarını prototip olarak üretip, kuracakları kuluçka merkeziyle bu prototipleri geliştirecekleri de değinen Kaldırım,"Fabrika kurup seri üretime geçmek için bize gelip OSB’de bizden yer isteyecekler. Ekonomi ve istihdam yönüyle Tasarım ve İnovasyon Merkezimiz, ilimize bugün hedeflediğimiz katma değerin çok üstünde ekonomik katkılar sağlayacaktır. Bu tür merkez ve altyapılarla ilimiz önemli bir yatırım ve cazibe merkezi haline gelecek, nitelikli göç alan bir şehre dönüşecektir”diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Camide gençlik buluşmaları

Camide gençlik buluşmaları

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Nazilli’de 7/24 iyi su

Nazilli’de 7/24 iyi su

Elazığ Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:41
İkindi
15:48
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Elazığ Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Doğu Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Reyyan Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’da kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Elazığ’da kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.