Elazığ Valiliği,entübe cihazı alımı yalanıyla dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı

Elazığ Valiliği, vali, yardımcıları ve özel kalem müdürünün ismini kullanıp, "Entübe Cihazı" alımı yalanıyla dolandırıcılık yapmaya çalışanların olduğunu bildirip, vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada;" Son günlerde kendisini Elazığ valisi, vali yardımcısı veya valilik özel kalem müdürü olarak tanıtan şahısların, iş adamlarımızı arayarak Elazığ Valiliğince Koronavirüs ile mücadele kapsamında ’Entübe Cihazı’ alımı ya da başka gerekçelerle bir yardım kampanyası başlatıldığını söyleyerek, verdikleri hesap numaralarına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir.Valiliğimizce başlatılan herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür kötü niyetli telefon aramalarına itibar etmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde durumu gecikmeksizin valiliğimize, adli makamlara veya güvenlik birimlerine bildirilmesi önem arz etmektedir"denildi.

