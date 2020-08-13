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Elazığ valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği,vali ve yardımcılarının adını kullanarak yardım bahanesiyle para isteyen kişilere itibar edilmemesi için uyarı da bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde kendisini Elazığ Valisi, vali yardımcısı veya müdür olarak tanıtan şahısların iş adamlarımızı arayarak Elazığ valiliğince bir yardım kampanyası başlattıldığını beyan ederek verdikleri hesap numarasına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir.

Elazığ Valiliği,vali ve yardımcılarının adını kullanarak yardım bahanesiyle para isteyen kişilere itibar edilmemesi için uyarı da bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde kendisini Elazığ Valisi, vali yardımcısı veya müdür olarak tanıtan şahısların iş adamlarımızı arayarak Elazığ valiliğince bir yardım kampanyası başlattıldığını beyan ederek verdikleri hesap numarasına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Elazığ Valiliğimizce başlatılan herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür kötü niyetli telefon aramalarına itibar etmemesi, durumu gecikmesizin valiliğimize , adli makamlara veya güvenlik birimlerine bildirmesi gerekmektedir” denildi.

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