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Elazığ Valisi Kaldırım koronavirüs tedbirlerini ihlal eden hurdacının cezasını iptal etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.04.2020 23:59 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Kaldırım koronavirüs tedbirlerini ihlal eden hurdacının cezasını iptal etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden bir hurdacıya kesilen 5 bin 606 liralık ceza, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, güney çevre yolunda uygulama yapan polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geri dönüşüm malzemelerinin ilgili fabrikanın resmi çalışanları haricinde toplanmasının yasaklanmasına rağmen bir kişinin sepetli motorla hurda taşıdığını belirledi.

Aracı durduran ekipler, sürücü A.K'ya yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 lira idari para cezası ile Hıfzıssıhha Kanunu'nu hükmünce koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Olayla ilgili gelişmeleri öğrenen Vali Kaldırım'ın talimatıyla hurdacıya verilen ceza iptal edildi.

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