YURTHABER
  4. Elazığ Valisi Kaldırım, öğrencilerle kartopu oynadı

Elazığ Valisi Kaldırım, öğrencilerle kartopu oynadı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.01.2020 21:19 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kar yağışının etkili olduğu tarihi Harput Mahallesi’nde öğrencilerle kar topu oynadı.Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı tarihi Harput Mahallesi’ni de beyaza bürüdü.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kar yağışının etkili olduğu tarihi Harput Mahallesi’nde öğrencilerle kar topu oynadı.
Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı tarihi Harput Mahallesi’ni de beyaza bürüdü. Vali Çetin Oktay Kaldırım’da tarihi mahalleye giderek gezintide bulundu. Bu sırada Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencileri ile karşılaşan Kaldırım, onlara kartopu atarak oyunu başlattı.Vali ile öğrencilerin kartopu oyunu renkli görüntüler oluşturdu.
Vali Kaldırım daha sonra kartopu oynadığı öğrencilerle sohbet etti.Kaldırım, o anları "isabet ettirselerdi kar tatili verecektim" ifadedesiyle sosyal medyadan da paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulunduKayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu
AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu:AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu:
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Elazığ Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Bilim Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Elazığ Belediyespor’un kamp çalışmaları

Elazığ Belediyespor’un kamp çalışmaları

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Elazığ TSO, üretilecek 23. yerli otomobile talip oldu

Elazığ TSO, üretilecek 23. yerli otomobile talip oldu

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.