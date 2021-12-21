Elazığ Valisi Ömer Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Toraman, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğraflardan en çok beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını seçen Toraman, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Toraman, Cumhuriyetle yaşıt AA'nın her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını, her bir fotoğrafın ayrı anlam ve farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Haberde metnin yanında bazen çekilen bir fotoğrafın tek başına haber niteliği taşıyabildiğini ve her şeyi anlatmaya yetebildiğine işaret eden Toraman, oylamaya sunulan fotoğrafların genelinde bunu gördüğünü dile getirdi.

Toraman, bu nedenle tercihini yaparken zorlandığını aktararak, şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı maalesef. Çok geniş alanları etkileyen bir orman yangınıydı. Canla başla, çok büyük fedakarlıklarla mücadele edildi. Haber kategorisinde yangının vahametini çok iyi kayıt altına almış Mahmut Serdar Alakuş kardeşimiz, tebrik ediyorum. Bundan dolayı buna ilişkin fotoğrafa oy verdim."

Yaşam kategorisinde ise tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde engelli çocukların örnek dayanışmasını çok anlamlı bir şekilde ifade eden fotoğrafı tercih ettiğini aktaran Toraman, spor kategorisinde oyladığı fotoğrafa ilişkin de şunları kaydetti:

"Spor kategorisinde de Ali Atmaca kardeşimizin çektiği 'Engelli basketbolcunun sevinci' başlıklı fotoğrafa oy verdim. Basketbol maçları çok heyecanlı geçen müsabakalar ancak Tekerlikle Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde de aynı heyecanın yaşandığını çok güzel yakalamış muhabir kardeşimiz. Maçı kazanan takımın sporcusunun sevincini çok güzel ifade ediyor, tebrik ediyorum."

