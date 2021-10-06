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Elazığ Valisi Ömer Toraman, göreve başladı:

06.10.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Burada bulunduğumuz süre zarfınca el birliğiyle, gönül birliğiyle, hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret göstereceğiz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliğine atanan Ömer Toraman görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinden Elazığ Valiliğine atanan Toraman, vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilikte açıklama yapan Toraman, bugün itibarıyla başladığı görevini layıkıyla yürütmeye çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, bakanların destekleriyle milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve basınla birlikte hizmet etmeye çalışacaklarını dile getiren Toraman, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden ayrılırken Bakanımız Süleyman Soylu, şöyle bir duada bulunarak yolcu etti bizleri, 'Allah ferasetliğinizi artırsın, Allah isabetli kararlar vermenizi nasip etsin' dedi. Ben de bu duayı tekrar ederek vazifemize başlamak istiyorum. Yüce Allah’tan ferasetimizi artırmasını, isabetli kararlar vermemizi niyaz ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Burada bulunduğumuz süre zarfınca el birliğiyle, gönül birliğiyle, hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret göstereceğiz."

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