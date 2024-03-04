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Elazığ ve Malatya arasında dostluk turnuvası düzenlendi

İHA İHA
04.03.2024 11:52
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Elazığ’ın ev sahipliğinde ‘Elazığ-Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’ gerçekleştirildi.

Elazığ ve Malatya arasında dostluk turnuvası düzenlendi

Elazığ Atatürk Stadyumu Bilardo Salonu’nda 14 Elazığlı ve 14’ü Malatyalı olmak üzere toplam 28 sporcunun katılımı ile ‘Elazığ - Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’ düzenlendi. Turnuvada Erkan İlbey Elbir birinci, Yetkin Çelikel ikinci, Murat Bayram ise üçüncü oldu. Turnuvaya seyirciler yoğun katılım gösterirken turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdimi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Daha öncede birçok turnuvaya ev sahipliği yapan bilardo salonumuz bu defa da ‘Elazığ - Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Sporcularımızın ve seyircilerimizin yoğun katılım gösterdiği turnuva heyecanlı ve çekişmeli geçerek şampiyonunu belirledi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz” denildi.

Elazığ ve Malatya arasında dostluk turnuvası düzenlendi

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