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Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek oldu

ANKARA HABERLERİ  | 28.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından, başlatılan “Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek" kampanyasına vatandaşlar büyük bir duyarlılık gösterdi.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.
Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından, başlatılan “Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek" kampanyasına vatandaşlar büyük bir duyarlılık gösterdi. Gölbaşı Belediyesi’nin başlattığı destek çağrısına Gölbaşılı vatandaşlar da anında dönüş yaptı. Vatandaşlar, evlerinden topladıkları battaniye, yatak, kıyafet, gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi bir çok ihtiyaç malzemesini Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu’ndaki yardım toplama merkezine teslim etti.
Kısa bir süre içerisinde battaniye, yorgan, yatak, çadır, ısıtıcı, bot, mont, kışlık kıyafetler, bebek ve çocuk kıyafetleri, bebek bezi gibi eşyalardan oluşan bir çok malzeme toplandı. Gölbaşı Belediyesi personeli, kaymakamlık personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar, AFAD’la organize edilerek Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılacak.

“Elazığ ve Malatya için biz de varız dedik”
Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu önündeki uğurlama töreninde konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, şu ifadeleri kullandı:
“Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak, birlik ve beraberlik ruhumuzu bir defa daha anlatmak adına bugün Gölbaşı olarak biz de Elazığ ve Malatya için varız dedik. Dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız, muhtarlarımız, özel ve kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte en küçükten en büyük yaşa kadar, herkes gönül birlikteliğiyle hareket etti. Geçmiş olsun diyoruz ve Allah tüm vatandaşlarımızın hayırlarını kabul etsin.”

Gölbaşı tek yürek oldu
“Gün birlik ve beraberlik günü, gün dayanışma günüdür.” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şu ifadeleri kullandı;
“Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gölbaşımız yine tek yürek oldu ve oradaki vatandaşlarımız için adeta seferber oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Zaten devletimiz güçlü bir devlet, gereken ne var ise yaptı. Bizler de Gölbaşı olarak hep birlikte tek yürek olduk. Gölbaşı halkı, birliğin, beraberliğin ne olduğunu, yaptıkları yardımlarla bizlere gösterdi. Destek olan herkesten Allah razı olsun.”

3 yardım tırı gönderildi
Yapılan konuşmaların ardından içlerinde yardım malzemesi olan 2 tır Elazığ ve Malatya’ya doğru yola çıkarken, 1 yardım tırının da daha sonra yola çıkacağı bildirildi. Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi’nin organizasyonuyla yapılan yardım tırlarında şu malzemeler yer aldı:
’25 bin litre içme suyu, 730 yer yatağı, 1494 koli gıda-kuru bakliyat, 705 koli hijyen paketi, 496 paket çocuk bezi, 709 battaniye, 101 adet ısıtıcı, 289 adet kaban-mont-giysi paketi, 46 koli bebek maması, 721 adet çocuk kıyafeti, 35 koli diğer muhtelif eşyalar’

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