Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek oldu

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı. Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından, başlatılan “Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek" kampanyasına vatandaşlar büyük bir duyarlılık gösterdi. Gölbaşı Belediyesi’nin başlattığı destek çağrısına Gölbaşılı vatandaşlar da anında dönüş yaptı. Vatandaşlar, evlerinden topladıkları battaniye, yatak, kıyafet, gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi bir çok ihtiyaç malzemesini Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu’ndaki yardım toplama merkezine teslim etti. Kısa bir süre içerisinde battaniye, yorgan, yatak, çadır, ısıtıcı, bot, mont, kışlık kıyafetler, bebek ve çocuk kıyafetleri, bebek bezi gibi eşyalardan oluşan bir çok malzeme toplandı. Gölbaşı Belediyesi personeli, kaymakamlık personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar, AFAD’la organize edilerek Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılacak.

“Elazığ ve Malatya için biz de varız dedik”

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu önündeki uğurlama töreninde konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, şu ifadeleri kullandı:

“Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak, birlik ve beraberlik ruhumuzu bir defa daha anlatmak adına bugün Gölbaşı olarak biz de Elazığ ve Malatya için varız dedik. Dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız, muhtarlarımız, özel ve kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte en küçükten en büyük yaşa kadar, herkes gönül birlikteliğiyle hareket etti. Geçmiş olsun diyoruz ve Allah tüm vatandaşlarımızın hayırlarını kabul etsin.”

Gölbaşı tek yürek oldu

“Gün birlik ve beraberlik günü, gün dayanışma günüdür.” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şu ifadeleri kullandı;

“Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gölbaşımız yine tek yürek oldu ve oradaki vatandaşlarımız için adeta seferber oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Zaten devletimiz güçlü bir devlet, gereken ne var ise yaptı. Bizler de Gölbaşı olarak hep birlikte tek yürek olduk. Gölbaşı halkı, birliğin, beraberliğin ne olduğunu, yaptıkları yardımlarla bizlere gösterdi. Destek olan herkesten Allah razı olsun.”