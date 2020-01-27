Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası

"7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği bu güzel dayanışma için tüm milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlarımız için malzemeleri Elazığ'a gönderilmek üzere Bafra Belediyesi ekiplerine teslim ettik. Yardımsever 19 Mayıslı hemşehrilerimize teşekkür ederim. Böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını dileyerek, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun."

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, millet olarak kenetlenip bu büyük felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmaya devam edildiğini söyledi.

Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi, giyecek ve yiyeceğin yanı sıra 55 tüplü ısıtıcıyı depremzedeler için bölgeye ulaştırmak üzere ekiplere teslim etti.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Samsun, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Tokat'ta yardım kampanyaları düzenlendi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kışlık kıyafet, battaniye, çadır, çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemelerinin toplanması için yardım çağrısında bulunuldu.

Belediyeler, depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına tüm vatandaşlardan destek istedi.

Yardımların belediye binalarına ulaştırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, yapılan yardımların en kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.

- Çorum

Çorum Belediyesince hazırlanan, gıda, giyecek ve battaniyeden oluşan yardım tırları, dualarla bölgeye uğurlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu ancak her şeye rağmen Türk halkının, mağdur kardeşlerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Depremin ardından AFAD ile iletişime geçerek bölgede nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi aldıklarını ifade eden Aşgın, "250 bin lira değerinde 1040 koli gıda paketi hazırladık. 90 bin lira değerinde giysi, bot, ayakkabı temin ettik. Bu malzemeler tüm Çorum'un, Çorum halkının malzemesi. Çorum olarak bu yardımı gönderiyoruz. Bundan sonraki süreçte de sürekli AFAD ekipleri ile irtibat halindeyiz. Deprem bölgesinden bize talep gelmesi durumunda neye ihtiyaç varsa karşılamaya hazırız." diye konuştu.