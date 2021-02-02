Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışıyla 42 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ/ Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde 2 gün önce etkili olan kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Baskil'de 5, Ağın'da 1, Maden'de 10, Kovancılar'da 2, Palu'da 2, Sivrice'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz ve Gökçe köylerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

