YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Elazığ yardımları yola çıktı

Elazığ yardımları yola çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.01.2020 21:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Elazığ’daki depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı.Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bandırma Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Bandırmalıların ilgisi yoğun oldu.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Elazığ’daki depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı.
Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bandırma Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Bandırmalıların ilgisi yoğun oldu. Bandırmalılar, Elazığ’da mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek için tek yürek oldu ve evlerinde bulunan temiz battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık giyecekleri Elazığlı vatandaşlara ulaştırılması için Bandırma Belediyesine getirdi.
Bandırma Belediyesine getirilen yardımlar, belediye personeli tarafından kadın, erkek ve çocuk giysisi olarak tek tek ayrılarak kolilere yerleştirildi. Kampanya kapsamında 50 çift çocuk ve yetişkin botu, 232 paket kuru gıda, 55 gıda paketi, 510 parça giysi, 150 paket bebek bezi ve bebek maması, 110 battaniye, 10 ısıtıcı, 70 kişisel bakım, hijyenik ped ve temizlik malzemesi olmak üzere toplamda 250 adet koli gönderilmek üzere kamyonlarla yola çıkarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Vali Yazıcı, Avrupa şampiyonu Demirezen’i kabul ettiVali Yazıcı, Avrupa şampiyonu Demirezen’i kabul etti
Edremit’ten deprem bölgesine yardım tırı yola çıktıEdremit’ten deprem bölgesine yardım tırı yola çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Beş yıldızlı tesis için gözler ihalede

Beş yıldızlı tesis için gözler ihalede

AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı Aslanapa’da yapıldı

AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı Aslanapa’da yapıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:13
Öğle
13:26
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Burcu Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Eraslan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Vali Yazıcı İŞKUR’u ziyaret etti

Vali Yazıcı İŞKUR’u ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.