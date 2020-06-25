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Elazığ’a 20 yeni mahalle parkı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi geçtiğimiz yıl 16 yeni park yapıldığını, bu yıl içerisinde ise kentte 20 yeni mahalle parkının yapılacağını bildirdi.Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarla şehre yeni park ve yeşil alanlar kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Elazığ Belediyesi geçtiğimiz yıl 16 yeni park yapıldığını, bu yıl içerisinde ise kentte 20 yeni mahalle parkının yapılacağını bildirdi.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarla şehre yeni park ve yeşil alanlar kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda geçtiğimiz yıl yerel seçimlerin ardından 16 adet yeni mahalle parkının hizmete sunulduğu, bu yıl ise 20 adet yeni mahalle park yapımının gerçekleştireleceği kaydedildi. Ayrıca, Ataşehir, Cumhuriyet, Çaydaçıra, Gümüşkavak, Kültür, Salıbaba, Ulukent, Doğukent mahallelerinde yeni parklar yapıldığı da aktarıldı.
Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın güvenli oyun alanlarına sahip olmaları, vatandaşlarımızın kolayca spor alanlarına erişimi ve aynı zamanda şehrin estetik dokusuna katkı sağlamak adına mahalle içi yeni park yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 2019 yılında 16 adet yeni parkı şehrimize kazandırdık. Bu yıl içerisinde de 20 adet yeni mahalle parkını daha şehrimize kazandıracağız” denildi.

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