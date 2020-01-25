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Elazığ’a gidemeyen AFAD gönüllüleri kan bağışladı

ÇORUM HABERLERİ  | 25.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

Çorum’da Elazığ’a gitmek isteyen bir grup AFAD gönüllüsü, yeterli personelin bulunmasından dolayı bölgeye gidemeyince kan bağışında bulundu.Çorum İl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, kurum çalışanları ve gönüllüler Hürriyet Meydanı’ndaki Kızılay’ın Kan Bağışı aracına giderek kan verdiler.Çorum’da 180 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu belirten AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, AFAD gönüllülerinin kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla bağışta bulunduğunu söyledi.Kaya, depremin duyulmasının ardından Çorum’dan Elazığ’a 5 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekibin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 tanede UMKE ekibinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Elazığ’a gidemeyen AFAD gönüllüleri kan bağışladı

Çorum’da Elazığ’a gitmek isteyen bir grup AFAD gönüllüsü, yeterli personelin bulunmasından dolayı bölgeye gidemeyince kan bağışında bulundu.
Çorum İl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, kurum çalışanları ve gönüllüler Hürriyet Meydanı’ndaki Kızılay’ın Kan Bağışı aracına giderek kan verdiler.
Çorum’da 180 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu belirten AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, AFAD gönüllülerinin kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla bağışta bulunduğunu söyledi.
Kaya, depremin duyulmasının ardından Çorum’dan Elazığ’a 5 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekibin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 tanede UMKE ekibinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Elazığ’a gidemeyen AFAD gönüllüleri kan bağışladı

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