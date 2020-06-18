Elazığ’da 1 köy karantinaya alındı

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı bir köyde Korona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine karantina süreci başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı 180 haneli yaklaşık 400 nüfuslu Ulupınar Köyü’nde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Ulupınar Köyü’nün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina süreci başlatılan köyün giriş ve çıkışının kontrol altına alındığı öğrenildi.

