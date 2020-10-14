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Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Elazığ’da 10 farklı suç kaydı olan şüpheli, 6 ayrı adresten kombi hırsızlığı gerçekleştirdi ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, evlerden kombi çalınması ile ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı

Elazığ’da 10 farklı suç kaydı olan şüpheli, 6 ayrı adresten kombi hırsızlığı gerçekleştirdi ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, evlerden kombi çalınması ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 6 adet kombi çalan şüphelinin K.B. olduğu belirlendi. Şüpheli ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevke edildi.
Öte yandan yakalanan şüphelinin üst aramasın bir miktar da metamfetamin maddesi ele geçirildiği ayrıca 5’i hırsızlık olmak üzere toplam 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı

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