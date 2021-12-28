Elazığ'da 11 kilo 342 gram uyuşturucu ile geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 342 gram uyuşturucu, 55 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki müstakil bir ikamete operasyon düzenledi.

Narkotik köpek yardımıyla ikametin avlusunda yapılan aramada tahta parçaları arasına gizlenmiş 3 kilogram toz esrar, evin çatısına gizlenmiş 8 kilo 210 gram kubar esrar bulundu.

Ayrıca ikamette bulunan bir müzik çaların hoparlörü içerisine gizlenmiş bir poşette 132 gram metamfetamin ile bir çorap içerisinde 55 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.G. (27), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

