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Elazığ’da 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

İHA İHA
16.04.2024 11:33
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Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 8’i tabanca olmak üzere toplamda 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 07-14 Nisan arasında yapılan uygulamalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 58 adet fişek, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 16 adet kartuş, 1 adet kesici alet ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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