Elazığ’da 141 milyon lira yatırım bedelli 96 proje kabul edildi

Elazığ’da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 83,5 milyonu hibe olmak üzere toplam 141 milyon lira yatırım bedelli 96 projenin kabul edildiği bildirildi.

Elazığ TKDK tarafından IPARD II 9. Başvuru Çağrı Dönemi tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz tarafından projeler hakkında bilgi verildi. 2021 yılı için toplam 141 milyon lira yatırım bedelli 96 projeye 83,5 milyon lira hibe verileceği bildirildi.

2021 yılı için kabul edilen proje ve bedelleri hakkında bilgi veren Vali Erkaya Yırık, “ İl koordinatörümüz, 2021 yılı için 96 proje kabul edilerek toplamda 141 milyonluk yatırım bedeline devletimizin 83,5 milyonunu hibe bedelini vereceğini ifade etti. Bu 96 proje içerisinde güneş enerji siteminden başlamak suretiyle, alabalık, turistik tesisler, bitkisel üretim tesisleri, yöresel ürünler, arıcılık, hayvancılık, süt çitlikleri, besi çiftlikleri ve kanatlı et üretimine kadar bir çok alanda konu başlığında projeler geliştirilmiş ve kabul edilmiş. 42 vilayet içerisinde son 7 yılda 356 projemiz gerçekleşmiş, bununla birlikte 235 milyonluk liralık bir rakam ilimize gelmiş. Bu son derece önemli bir husus. Devletimize, milletimize faydalı olmak istiyorum diyen insanlarımız gerçekten şartlarına, yörenin pozisyonuna uygun projeyi hazırladığında bu projenin finansal anlamda karşılık bulduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Şükürler olsun, artık ülkemizde üreten, çalışan iyi niyetini ortaya koyan tüm vatandaşlarımız, üreticilerimiz düşündüklerini gerçekleştirebileceği bir ortama kavuştular” dedi.

11 Mayıs tarihinde 9’uncu başvuru çağrı ilanına çıktıklarını anımsatan TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, “ Bu çağrı ile ilgili ilçe ve köyleri gezerek, basın camiasının da destekleriyle çağrı ilanının ilimiz için ne kadar önemli olduğunu duyurmuştuk. Şimdiye kadar Elazığ’da toplam 357 adet projeye 235 milyon lira hibe desteği sağlamış bir kurumuz. Bunun karşılığında yaklaşık 525 milyon lira gibi bir rakam ilimize yatırım miktarı olarak kazandırdık, buna vesile olduk” diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısına, Vali Yırık’ın yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz katıldı.

