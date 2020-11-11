Elazığ’da 15 bin fidan toprakla buluştu

Elazığ’da "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında bugün 15 bin fidan toprakla buluşurken, ay sonuna kadar bu rakamın 223 bine ulaşacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen sene başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bugün Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı. Merkeze Bağlı Bağlarca Köyü’nde 100 dekar alana 15 bin adet fidanın dikiminin yapıldığı etkinlikte İl Müftüsü Selami Aydın bereket duası etti. Kasım ayının ilk gününden itibaren başlatılan fidan seferberliği kapsamında şuana kadar 77 bin adet fidan dikimi yapıldığı, ay sonuna kadar ise bu rakamın 223 bin adete ulaşacağı aktarıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil bir alan bırakmak adına hayata geçirilen projeyi çok anlamlı bulduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “ Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde ağaçlandırma çalışması yoğun bir şekilde 11’inci ayın 11’inde 11 milyon ağaç toprakla buluşuyor çalışmasıyla yapılıyor. İnsanlarımız ağaçlandırma seferberliğindeler. Elbette ki yapılan güzel çalışmalar kendiliğinden olmuyor. İnsanlar olarak atalarımızdan aldığımız bu toprakları, emaneti en güzel ve yeşil haliyle çocuklarımıza bırakmak durumundayız. Aslında bu çalışmanın özü budur. 1-30 Kasım tarihleri arasında toplamda 223 bin fidanı günde 7 bin 700 fidan olmak üzere ‘Geleceğe Nefes’ projesi ile toprakla buluşturuyoruz. İnşallah, bu yaptığımız çalışmalarla geleceğimiz Elazığ’ımız daha yemyeşil olacaktır. Dünden daha iyi bir Elazığ bugün için söz konusu, yarın da bugünde daha iyi bir Elazığ olacak. Bu yaptığımız çalışmalarla bunu gerçekleştireceğiz. Memleketimizi yeşillendirme amacıyla çıkılan bu yolda Cumhurbaşkanımıza böyle bir yol açtığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yapılan çalışmalarla geleceğimize, çocuklarımıza ve hepimize bir nefes olacak” dedi.

Düzenlenen program Vali Erkaya Yırık’ın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Orman Bölge Müdürü M. Salih Çetiner ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

