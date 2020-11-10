Elazığ’da 15 milyon TL hibe destekli 18 proje ile sözleşme imzalanacak

Elazığ’da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 15 milyon TL hibe destekli 18 proje ile sözleşme imzalanacak.

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD II programı kapsamında duyurulan 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 18 yeni proje hibe desteği almaya hak kazandığını bildirdi. Projelerden 4’ünün besi, 10’unun kanatlı hayvan eti üretim tesisi, 1’nin arıcılık ve 3’ünün de Yenilenebilir Enerji (GES) projeleri olduğu ve kısa süre içerisinde sözleşmelerinin imzalanacağı aktarıldı.

TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz yaptığı açıklamada," 9. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında kabul ettiğimiz projelerimizi açıklamaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere daha önce 1. grupta yer alan 14 projemizin yatırımcılarıyla bir araya gelmiş ve sözleşmelerimizi imzalamıştık. 9. başvuru çağrı ilanı kapsamında 18 yeni projeyle daha sözleşme imzalayacağız. Yaklaşık 27 Milyon TL tutarındaki 18 yeni projemize 15 Milyon TL hibe desteği sağlamış olacağız”dedi.

Kurumun hem deprem hem de pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günlerden geçen Elazığ için can simidi konumunda olduğuna değinen Yılmaz,"Bilindiği gibi Elazığ 24 Ocak’ta büyük bir deprem yaşadı. Ardından tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci maalesef ekonomiyi ciddi anlamda bozdu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yatırımcılara desteğini sürdüren TKDK olarak, IPARD II 9. Başvuru Çağrı İlanında daha önce 14, şimdi de 18 olmak üzere toplam 32 projeye desteğimizi şimdilik açıkladık. Açıklanan 18 projelerimizle en yakın zamanda sözleşme imzalayarak yatırımlarımızın bir an önce hayata geçmesini sağlayacağız"ifadelerini kullandı.

