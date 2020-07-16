YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da 15 Temmuz Programı sabah namazı ile sona erdi

Elazığ’da 15 Temmuz Programı sabah namazı ile sona erdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.07.2020 07:59 | Son Güncelleme

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kılınan sabah namazı ile sona erdi.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu.

Elazığ’da 15 Temmuz Programı sabah namazı ile sona erdi

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kılınan sabah namazı ile sona erdi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Tutulan demokrasi nöbeti, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından İzzetpaşa Camii’nin avlusunda kıldırılan sabah namazıyla sona erdi.
Sabah namazına Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan ve vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:54
Yatsı
21:32

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Atagün Eczanesi
Merkez
Geçgel Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tataroğlu Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.