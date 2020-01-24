YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ’da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslar üzerine çalışma yaptı.

Elazığ’da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulanan M.D’yi belirledi. Şahsın Malatya istikametinden Elazığ’a geldiğini öğrenen timler, aracı takip alıp Hankendi Jandarma Yol Kontrol noktasında durdurdu. 15 yıl cezası bulunan zanlı araçta yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildiAvcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi
Elazığ’da yol genişletme çalışmalarıElazığ’da yol genişletme çalışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Küçükçekmece’de kış spor okulları başladı

Küçükçekmece’de kış spor okulları başladı

MHP Bandırma Teşkilatı’nda Bozkurt dönemi

MHP Bandırma Teşkilatı’nda Bozkurt dönemi

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:18
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Elazığ Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Çağrı Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Duha Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.