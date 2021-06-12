Elazığ'da 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Sivrice ve Baskil ilçelerinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişileri takibe alan ekipler belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi, N.A, K.A. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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