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Elazığ'da 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi

12.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Sivrice ve Baskil ilçelerinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişileri takibe alan ekipler belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi, N.A, K.A. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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