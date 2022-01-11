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Elazığ'da 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatan polis ekibine başarı belgesi

11.01.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatan polis ekibine başarı belgesi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, 18 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğünü ortaya çıkaran polis ekibine başarı belgesi verdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Toraman'ın Ruhi Canpolat cinayetini 18 yıl sonra aydınlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli personele başarı belgesi verdiği bildirildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canpolat'ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılık kararıyla dosyayı yeniden açmış, yaklaşık 10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık 2021'de adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan C.Ş, A.Ş. ve T.Ş. tutuklanmıştı.

Canpolat'ın cesedi, zanlıların itirafları doğrultusunda merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir tarlaya gömülü olarak bulunmuştu.

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