Elazığ'da 1894 deprem konutu için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılanlar için yaptırılan 1894 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yemişlik Mahallesi'nde 6, 7, 8, 9. ve 10'uncu etaplarda yapımı tamamlanan 1894 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, kura çekimiyle 1894 hak sahibi vatandaşın evlerine kavuşacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan deprem konutlarının kuralarını çektiklerini ve konutları bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Toraman, son iki aylık dönemde 5 bin 828 konutun kurasını çektiklerini anımsattı.

Hızlı bir şekilde konutların tesliminin sürdüğünü anlatan Toraman, "Geçtiğimiz salı günü bu konutlara ilave olarak 379 konutun kurasını çektik. Bunlar köy konutlarıydı." dedi.

Vali Toraman, deprem konutlarının kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kurasını çektiğimiz konut ve iş yeri sayısı 15 bin 784'e ulaştı. Büyük ölçüde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin oluşturduğu hasar telafi edilmiş durumda. Bu kadar kısa sürede bu kadar imalatın yapılması büyük bir başarıdır. 2020 Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının konut kurasını çektik. 2020 Aralık ayındaki depremden dolayı oluşan hasarların telafisi için de bir hayli yol kat ettik. Buradan da pek çok vatandaşımıza konutlarını teslim ettik. İnşaatı devam eden ve teslim edeceğimiz konutlarla beraber inşallah yakın zamanda 5,3 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın da hasarlı konutlarını telafi etmiş olacağız."

İl merkezinde rezerv alanlarda inşaat faaliyeti devam eden Yemişlik 11. ve 12'inci etapların olduğunu kaydeden Toraman, 2 etapta toplam 653 konutun inşaatının sürdüğünü aktardı.

Vali Toraman, "Bunu da tamamladığımızda Elazığ merkezde rezerv alanlarda afetten dolayı konut imalatı tamamlanmış olacak. Kentsel dönüşüm alanlarında da şu anda inşaatı devam eden Rüstempaşa Mahallesi 1. etap var. Orada da yaklaşık yüzde 80 fiziki gerçekleşme var." ifadelerini kullandı.

