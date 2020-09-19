YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü

Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Elazığ’da, 19 Eylül Gaziler Günü Korana virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle resmi tören düzenlendi.

Elazığ’da, 19 Eylül Gaziler Günü Korana virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle resmi tören düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek valilik önünde yapılan törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören son buldu.
Törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, diğer protokol üyeleri, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

Elazığ Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:22
İkindi
15:50
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Elazığ Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Aksın Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Çiçek Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Elazığ'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Elazığ'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi
Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi
Elazığ’da inşaatta iş kazası:1 ölü
Elazığ’da inşaatta iş kazası:1 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.