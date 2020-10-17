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Elazığ’da 2 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 250 gram esrarı kıyafetinin içine sakladığı belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da 2 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 250 gram esrarı kıyafetinin içine sakladığı belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.S.K’nin Bingöl’den Elazığ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen şüphelinin bindiği şehirler arası yolcu taşıyan minibüs takibe alındı. Yol kontrol noktasına geldiğinde ekipler tarafından durdurulan minibüste narkotik köpeği "Mişa" ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında poşet içindeki kıyafetin arasına gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.Bunun üzerine şüpheli M.S.K. gözaltına alındı.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da 2 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

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