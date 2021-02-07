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Elazığ'da 23 gündür aranan kişi ölü bulundu

07.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da 23 gündür aranan kişi ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıcan beldesinde ikamet ettiği evinden 15 Ocak'ta ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Mahmutoğlu'nun (30) ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Mahmutoğlu'nun bulunması için beldede hoparlörden yapılan anons ile bugün kapsamlı bir arama çalışması daha başlatıldı.

Belde sakinlerinin katılımıyla yapılan çalışma sonucu Mahmutoğlu'nun cesedi beldeden 20 kilometre uzaklıkta kayalık yolu mevkisinde karlar arasında bulundu.

Ceset otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesine gönderildi.

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