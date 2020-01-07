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  4. Elazığ’da 23 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Elazığ’da 23 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Elazığ’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 köy yolundan 82’si açılırken, 23’ünde çalışmanın sürdüğü bildirildi.Kentte hafta sonu başta yüksek rakımlı bölgeler olmak üzere kar yağışı etkili oldu.

Elazığ’da 23 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Elazığ’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 köy yolundan 82’si açılırken, 23’ünde çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Kentte hafta sonu başta yüksek rakımlı bölgeler olmak üzere kar yağışı etkili oldu. Hafta sonu kar yağışı nedeniyle kent genelinde 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kapalı köy yollarının 82’si açıldı. Merkeze bağlı 1, ilçelerden Baskil’de 8, Palu’da 2, Sivrice, Maden ve Kovancılar’da ise 4’er köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Ekiplerin bu köylerin yollarının açılması için çalışma yaptığı aktarıldı.
Öteyandan Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için, Çarşamba gününe kadar yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

Elazığ’da 23 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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Abdullahpaşa Eczanesi
Merkez
Göktuğ Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tatar Eczanesi
Merkez
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