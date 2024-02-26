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Elazığ’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

İHA İHA
26.02.2024 10:53
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Elazığ’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kasten adam öldürme suçundan 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

Şahsın yakalanmamak için balkondan atladığı öğrenildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından 24 Şubatta yapılan çalışmalarda kasten adam öldürme suçundan 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.T. (37) isimli şüpheli şahsın gizlendiği ikamet adresi tespit edilerek ikamete yapılan operasyon sırasında şahıs balkondan atlayarak kaçtı ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın devam eden ikamet aramasında, ikamet içerisinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 42 adet fişek, 26 adet sentetik ecza maddesi, 3 gram esrar maddesi, 2 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından ikamet içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken C.T. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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