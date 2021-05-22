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Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı

22.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Tahir Şaşmaz Caddesi'nde, Uğur Yalçınkaya idaresindeki 23 M 0270 plakalı minibüs ile sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 AED 764 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada Yalçınkaya ile araç ve motosiklette bulunan 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Elazığ

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