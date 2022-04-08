Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da dün 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerindeki kavgaya karıştıkları iddiasıyla hastanedeki tedavisi tamamlanan S.C. ile M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan, B.B.Y'nin açtığı ateş sonucu bacağından ve sırtından yaralanan S.K'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan iş yerinde çıkan kavgada S.K, silahla B.B.Y'yi başından yaralamış, S.C. arbedede başından darbedilmişti. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılmış, olay yerinden kaçan S.K. yakalanmıştı. 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada karşılıklı açılan ateş sonucu S.K'nin ayağından, B.B.Y'nin başından vurulması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.



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