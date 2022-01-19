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Elazığ'da 340 deprem konutu için kura çekildi

19.01.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 340 deprem konutu için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Rüstempaşa ve Abdullahpaşa mahallelerinde yaptırılan 340 konut için kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Rüstempaşa Mahallesi 1. etapta 312, Abdullahpaşa Mahallesi 4. etapta 28 konutun kurası İl Özel İdaresinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, hak sahibi vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşmaları için tüm kurum ve kuruluşlar olarak gayret sarf ettiklerini söyledi.

Rüstempaşa ve Abdullahpaşa mahallelerinde yapımı tamamlanan evlerin kuraların çekeceklerini belirten Toraman, konutların tüm depremzedelere hayırlı olmasını diledi.

Elazığ'da büyük ölçüde inşaatların tamamlandığını aktaran Toraman, şöyle konuştu:

"Başlangıçtan bugüne kadar Elazığ'da bugün itibariyle 16 bin 197 konut ve 243 iş yerinin kurasını çekerek vatandaşımıza teslim ettik. Sürsürü Mahallesi'ndeki konutları da teslim edersek Elazığ merkezde deprem sonrası oluşan hasarı büyük ölçüde tamamlandığını söyleyebiliriz. İnşallah cuma günü Sürsürü Mahallesi'ndeki konutların kurasını da çekeceğiz."

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deprem Elazığ

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