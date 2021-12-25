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Elazığ'da 395 litre kaçak içki ele geçirildi

25.12.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 395 litre kaçak içki ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 395 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 395 litre kaçak üretilen şarap ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

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