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Elazığ’da 4 beldenin su ihtiyacını karşılayacak projede çalışmalar sürüyor

22.12.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Elazığ İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım’ın tamamlanmasıyla 4 beldenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı sağlanacak.

Elazığ’da 4 beldenin su ihtiyacını karşılayacak projede çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ’den yapılan açıklamaya göre, Elazığ İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım işinde çalışmalar devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla Elazığ ili ve merkeze bağlı 4 beldenin (Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı ve Mollakendi) içme ve kullanma suyu ihtiyacı sağlanacak. Toplam 39 kilometre uzunluğa sahip isale hattında bir adet içme suyu deposu ve üç terfi merkezi bulunuyor. İş dahilinde bir içme suyu deposu, bir terfi merkezi ve toplam 23 kilometre uzunluğunda isale hattına ait farklı özellik ve çaplarda boruların imalatı tamamlandı.


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