Elazığ’da 4 bin kişiye UYUMA Projesi anlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi çerçevesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlamak amacıyla 5. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivalinde yaklaşık 4 bin kişiye yönelik bilgilendirme ve video gösterimi yapıldı.

