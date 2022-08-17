Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Elazığ Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.



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