Elazığ’da 400 çocuğa bayramlık hediye edildi

Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi 400 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 400 yetime kıyafet ve ayakkabı hediye edildi. Çocuklar, kullanacakları kıyafet ve ayakkabıları kendileri seçerek aldı.

400 yetim için kıyafet giydirmesi yaptıklarını belirten Derneğin Yetim Birim Sorumlusu Kamil Seçgin, “Önce deprem ve sonrasında da gelen salgın nedeniyle ülkemiz zor günler geçirmektedir. Bizde dernek olarak depremin ilk gününden itibaren sahadaydık. Gıda, nakdi ve ayni yardımlarla halkımızın yanında olduk. Bugünde yetimler bayramı biraz daha neşeli ve mutlu geçirsinler diye çocuklarımızın giydirmelerini yaptık. Bunun ardından ise pandemi süreci nedeniyle işyerleri kapalı olan lokanta ve çay ocağı işletmecilerine de gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyoruz"dedi.

