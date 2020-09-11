Elazığ’da 42 suç kaydı bulunan hırsız, tutuklandı

Elazığ’da 4 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 42 farklı dosyadan kaydı bulunan şüpheli yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 2 ev, bir iş yeri ile otodan hırsızlık olayları meydana geldi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı.Yapılan çalışmada polis şüphelinin 34’ü hırsızlık olmak üzere 42 ayrı dosyadan kaydı bulunan A.B. olduğunu belirledi.Bunun üzerine adresi tespit edilen şüpheli polisin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Nitelikli hırsızlık suçundan mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

