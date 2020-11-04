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Elazığ’da 47 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı otomobille gezerken yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da 5 ayrı otomobil hırsızlığına karışan ve 47 suç kaydı bulunan şüpheli polisin çalışması sonucu çaldığı otomobille gezerken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir evin önünden otomobil çalındı.

Elazığ’da 5 ayrı otomobil hırsızlığına karışan ve 47 suç kaydı bulunan şüpheli polisin çalışması sonucu çaldığı otomobille gezerken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir evin önünden otomobil çalındı. Hırsızlığın polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada çalınan otomobilin yeri belirlendi. Şüpheli M.A. polis tarafından ara sokaklarda çaldığı araçla gezerken yakalandı. Yakalanan şüphelinin daha önce de 4 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı, 32’si hırsızlık 47 suç kaydığının olduğu belirlendi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli 5 ayrı oto hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edildi.

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