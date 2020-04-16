Elazığ’da 5 bin aileye Ramazan yardımı

Elazığ’da Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılmaya başlandı.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği tarafından yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılmaya başladı. Kent merkezi ile Palu, Arıcak, Karakoçan, Kovancılar ilçelerinde yardım dağıtımlarına başlayan dernek, şuana kadar bin 500 aileye hazırlanan paketleri ulaştırdığı, bunu 5 bin aileye tamamlayacağı bildirildi.

Ramazan ayı çalışmaları kapsamında yetim, fakir ve deprem dolayısıyla mağdur olanlara destek çıkmaya çalıştıklarını aktaran İHH Elazığ İl Temsilcisi Metin Kılıç, “Korana virüs hastalığı sebebiyle işini kaybeden gündelik çalışan vatandaşlarımıza yönelik olarak yardımlarımız devam etmektedir. Bu süreçte ilk hafta da bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımı yapılmıştır. Ramazan sonuna kadar 5 bin aileye bu anlamda destek olmayı planlamaktayız"dedi.

