YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da 5 şahıs yakalandı, 15 bin 750 TL para cezası kesildi

Elazığ’da 5 şahıs yakalandı, 15 bin 750 TL para cezası kesildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çalışmasını sürdürüyor. Kent genelinde tedbirler alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timi 2 otomobili durdurdu. İki araçta bulunan 5 şahsın izinsiz olarak sokağa çıktığı tespit edilirken, 2’sinin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 5 şahsa 15 bin 750 Tl para cezası kesildi, 2’sine ayrıca ruhsatsız tabancalarla ilgili olarak adli işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Elazığ Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:44
Yatsı
21:20

Elazığ Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Koç Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Küçük Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.