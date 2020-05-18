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Elazığ'da 5 yılda 18 bin kilogram koza üretimi hedefleniyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Elazığ'da 5 yılda 18 bin kilogram koza üretimi hedefleniyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği ile 5 yılda 18 bin kilogram koza üretilmesi hedefleniyor.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan İpek Böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesinin çalışmaları kapsamında "Elazığ'da İpek Böceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi" ile kentte 5 yılda en az 500 kutu ipek böceği ve 18 bin kilogram koza hasadı yapılması bekleniyor.

Bu çerçevede, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle kentteki ipek böceği yetiştiricilerine ipek böceği yumurtası dağıtıldı.

İpek Böceği İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yüce, tüm dünyada ipekli ürünlere olan talebin hızla arttığını ancak koza üretiminin talebin çok altında olduğunu belirtti.

Komite olarak ülkenin ipek elyaf ihtiyacının önemli bir kısmını kentteki üreticiden temin etmeyi hedeflediklerini belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Bu amaçla projemiz kapsamında çiftçi seçimi ve eğitim organizasyonları yürütülmüş ve 14 bin 800 dut fidanı ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bugün ipek böceği yumurtalarının dağıtım törenini düzenlemekteyiz. Kozabirlik tarafından ipek böceği yumurtaları ücretsiz olarak verilmekte ve üretilen kozalar peşin para ile yine Kozabirlik tarafından satın alınmaktadır. İpek böcekçiliğinin kesinlikle pazar problemi bulunmamakta. Komitemiz 5 yıl gibi kısa vadede en az 500 kutu ipek böceğinin ve 18 bin kilogram koza hasadının yapılabileceğini öngörmüştür."

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