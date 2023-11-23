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Elazığ’da 53 bin dal kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

23.11.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis ekiplerinin tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada geçersiz bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplamda 53 bin dal makaron ele geçirilirken, bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, şüpheli N.D.’nin iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 53 bin adet bandrolsüz ve geçersiz boş makaron, 7 bin 40 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin 750 gram geçersiz bandrollü nargile tütünü ve 4 adet tütün doldurma makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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